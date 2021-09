Neymar x Lionel Messi: quantas vezes os craques se enfrentaram? Quem ganhou mais?

Messi e Neymar jogaram entre si em oito oportunidades ao longo de dez anos. A decisão da Copa América foi a segunda final entre ambos

Messi e Neymar foram companheiros no Barcelona e agora estão no PSG, mas este domingo voltam a ser rivais dentro de campo. Após a saída do brasileiro do time catalçao, em 2017, as duas estrelas do futebol se enfrentaram na Champions League, amistosos e jogos oficiais entre suas seleções. Também duelaram antes do brasileiro ser contratado pelo Barça, quando era jogador do Santos.

Não são muitos os jogos, mas cada vez que se cruzaram, deixaram emoções em campo. Goal te mostra o histórico de partidas entre Messi e Neymar a nível de clubes e seleção.

HISTÓRICO MESSI X NEYMAR A NÍVEL DE CLUBES



(Foto: Getty Images)

O único jogo a nível de clubes entre Messi e Neymar ocorreu no Mundial de Clubes de 2011, sendo uma das duas finais disputadas entre ambos. Na ocasião, o camisa 10 do Barça fez dois gols e o time de Pep Guardiola bateu o Santos por 4 a 0 e ficou com o título.

Em 2021, os dois poderiam ter se cruzado de novo, mas o brasileiro perdeu as oitavas de final da Champions League entre PSG x Barcelona por estar lesionado.

Total 1 Vitórias de Messi 1 Vitórias de Neymar 0 Empates 0

HISTÓRICO MESSI X NEYMAR A NÍVEL DE SELEÇÃO

Enquanto Messi enfrentou o Brasil em 12 partidas, Neymar jogou 11 vezes contra a argentina. E as duas estrelas só estiveram "cara a cara" em cinco oportunidades.

O duelo mais recente entre ambos foi a final da Copa América 2021, na qual Messi levou a melhor na disputa e conquistou o seu primeiro título com a Albiceleste, e também recebeu um abraço carinhoso do camisa 10 brasileiro..



(Foto: Getty Images)

Antes, houve uma vitória brasileira sobre os hermanos (com um gol de Neymar) pelas Eliminatórias para a Copa de 2018, e outros três jogos amistosos: triunfos por 1 a 0 e 4 a 3 da Albiceleste em 2010 e 2012, respectivamente, e vitória brasileira por 2 a 0, em 2014.

Total 5 Vitórias de Messi 3 Vitórias de Neymar 2 Empates 0

TOTAL

Total 6 Vitórias de Messi 4 Vitórias de Neymar 2 Empates 0

No total, Messi e Neymar se enfrentaram em seis jogos. No momento, vantagem para o argentino, com quatro vitórias contra duas do brasileiro.