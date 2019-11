Neymar volta como coadjuvante ao PSG, com vaias, sem ritmo e sem brilho

Atacante, longe de sua forma ideal, não conseguiu se destacar em seu retorno aos gramados após mais de um mês se recuperando de lesão

Neymar não jogava no desde 5 de outubro, na vitória por 4 a 0 sobre o Angers. Então, obviamente, muitos olhos estavam voltados para o brasileiro, recuperado de uma lesão na coxa. Titular, ele passou pela partida sem muita inspiração. E é possível analisá-lo em duas etapas. A primeira, no 4-3-3, onde ocupou a ala esquerda antes do intervalo. A segunda, mais curta, no segundo tempo, quando Thomas Tuchel remodelou o seu padrão de 4-2-3-1 com Neymar atrás de Mauro Icardi. Duas posições diferentes para a ex-estrela do , menos inspirada que seus companheiros Di Maria e Icardi, que encontraram o caminho das redes novamente. Como vem ocorrendo nos últimos tempos.

Substituído aos 19 minutos do segundo tempo e direto para o vestiário

Neymar não teve 90 minutos nas pernas. Thomas Tuchel havia anunciado essa possibilidade na quinta-feira, em entrevista coletiva e isso foi nítido. "Não acho que ele esteja 100%", disse Thiago Silva após o jogo. "É normal, mas está chegando. Espero que ele possa estar pronto para a fase mais importante da temporada", completou.

Substituído aos 19 minutos por Kylian Mbappé, Neymar foi direto para o vestiário quando saiu. Uma imagem que não passou despercebida, principalmente porque ele já havia demonstrado aborrecimento no primeiro tempo.

Visivelmente insatisfeito com o seu desempenho contra o , Neymar mandou uma bola para fora aos 36, após uma falta marcada contra o Paris. O árbitro chamou a sua atenção. Tipo de gesto que ele não faria se tivesse sucesso. Mas nesta sexta-feira o atacante foi vaiado por uma série de torcedores no momento em que foi substituído.

Ele terminou o jogo com 59 acertos e nenhum chute certo. A prova, se necessário, de que não era o grande Neymar. Um reinício suave, que permitirá que ele encontre um pouco de ritmo. E isso antes de um grande jogo contra o , pela .