Neymar volta aos relacionados do PSG após 'pulo' na seleção brasileira

Recuperando-se de uma lesão na coxa, camisa 10 do time parisiense pode ser um importante reforço no clássico desta sexta-feira, 20

Neymar está de volta. Após cerca de três semanas afastado por uma lesão na coxa esquerda, o camisa 10 do voltou a ser relacionado por Thomas Tuchel e pode ser um importante reforço do time da capital francesa no clássico contra o Monaco, nesta sexta-feira, 20, às 17h (de Brasília).

O brasileiro não joga desde 28 de outubro, quando se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra o Istambul Basaksehir, pela Liga dos Campeões. Após o jogo, exames confirmaram a leão no adutor da coxa esquerda. Desde então, ficou fora até de treinamentos e voltou a trabalhar com bola nesta quinta-feira, 19.

A volta de Neymar era esperada para o início desta semana. Convocado por Tite para a seleção brasileira, o craque chegou a viajar da para o , com a esperança de se recuperar a tempo para o duelo da seleção contra o , na terça-feira. No entanto, foi cortado antes mesmo da partida contra a Venezuela.

Ainda não se sabe se Neymar será titular, mas o quarto melhor jogador do mundo será um reforço importante para Tuchel, que terá outros reforços. Kylian Mbappé, que já havia jogado com a França na Data Fifa, está de volta, assim como Moise Kean.

No entanto, o time ainda tem muitos desfalques. Julian Draxler (coxa), Idrissa Gueye (coxa), Thilo Kehrer (pubalgia) e Juan Bernat (joelho) estão fora, assim como Mauro Icardi e Marco Verratti, que estão em fase final de recuperação. Ander Herrera sentiu um desconforto na panturrilha no último treino e também deslfaca o PSG.

Confira os relacionados do PSG para o clássico contra o :

Goleiros : Keylor Navas, Sergio Rico e Alexandre Letellier;

: Keylor Navas, Sergio Rico e Alexandre Letellier; Defensores : Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Mitchel Bakker e Timothée Pembele;

: Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Mitchel Bakker e Timothée Pembele; Meio-campistas : Danilo Pereira, Leandro Paredes, Rafinha, Bandiougou Fadiga e Kays Ruiz-Atil;

: Danilo Pereira, Leandro Paredes, Rafinha, Bandiougou Fadiga e Kays Ruiz-Atil; Atacantes: Neymar, Moise Kean, Kylian Mbappé e Pablo Sarabia.