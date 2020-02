Neymar volta ao PSG no domingo. Pelo menos é o que espera Tuchel

O brasileiro se lesionou contra o Montpellier e ficou fora do último jogo

Em entrevista coletiva após a vitória contra o , Thomas Tuchel, treinador do se disse confiante com a volta de Neymar para o jogo de domingo (9), contra o .

Quer ver jogos do PSG pela Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

“Não é grave, espero que ele possa jogar no domingo porque ele está em excelente forma", disse Tuchel. “Não estou totalmente surpreso com sua lesão porque vi durante a partida que ele estava com muitas dores”, completou.

Mais artigos abaixo

Mais times

No 5x0 contra o , Neymar sofreu uma lesão na costela, que o obrigou a ficar de fora do jogo contra o Nantes, na terça-feira (4), véspera de seu aniversário de 28 anos.

O brasileiro marcou 15 gols e deu dez assistências desde o início da temporada, somando todas as competições. Além disso, tem feito bons jogos pelo PSG, o que faz com que o torcedor espere sua recuperação para o jogo da oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o , na , dia 18 de fevereiro.