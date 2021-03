Neymar volta a treinar normalmente no PSG e pode enfrentar o Barcelona, diz jornal

Atacante treinou normalmente com os demais companheiros neste domingo, três dias antes do confronto e deve ficar à disposição

O PSG deve ganhar um reforço de peso contra o Barcelona. Segundo o jornal francês, L'Equipe, Neymar deve ser a surpresa na lista de relacionados de Mauricio Pochettino para o confronto contra o time catalão, nesta quarta-feira (10), pelo jogo da volta das oitavas de final da Champions League.

Ainda segundo o periódico, Neymar participou normalmente do treino com os demais companheiros neste domingo (07), três dias antes da partida. O astro brasileiro havia sofrido uma lesão no adutor no dia 10 de fevereiro e esteve fora dos jogos das últimas quatro semanas.

Durante este mês fora dos gramados, Neymar viu o PSG golear o Barcelona em pleno Camp Nou por 4 a 1 e comemorou muito a atuação de Kylian Mbappé, autor de três gols naquele jogo. O brasileiro também se destacou nas redes sociais, comentando o Big Brother Brasil no Twitter. O atacante fez até campanha e comemorou as saídas de Nego Di, Karol Conká e Lumena.

Quem também voltou as atividades normalmente foi Alessandro Florenzi. O italiano é outro que deve ficar à disposição do treinador argentino.