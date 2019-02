Neymar veta celulares em festa de aniversário

Atacante fará festa para comemorar os seus 27 anos nesta segunda-feira (4)

Na próxima terça-feira, 5 de fevereiro, o atacante Neymar completará 27 anos. A festa de aniversário do craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, porém, acontecerá nesta segunda-feira (4) e os convidados já receberam um aviso: o uso de celulares está vetado.

A decisão foi tomada pelo estafe do craque brasileiro, que se incomodou com o número de vídeos postados nas redes sociais no ano passado e não quer que o fato se repita.

Além da proibição do celular, o convite diz para os convidados não se preocuparem com o traje a ser usado na festa.

A festa será realizada nesta segunda-feira para que os jogadores do PSG possam marcar presença já que na quarta-feira (6), a equipe joga contra o Villefranche Beaujolais, pela Copa da França.