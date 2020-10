Neymar vai jogar contra a Bolívia? As últimas do atacante da seleção brasileira

O camisa 10 saiu mais cedo do treino da seleção com dores na região lombar; ele vai ser reavaliado, mas pode não entrar em campo

A seleção brasileira vai viver momentos decisivos nas próximas 24 horas. O atacante Neymar deixou o treino sentindo dores e vai ser acompanhado de perto mas, dependendo da evolução da lesão, pode ficar de fora da estreia nas Eliminatórias para a .

No treino desta quarta-feira (7), Neymar deixou as atividades reclamando de dores na região lombar. Nas imagens transmitidas pela CBF TV é possível ver o momento exato em que o camisa 10 leva a mão às costas e se agacha no gramado.

CBF deve comunicar daqui a pouco o que aconteceu com Neymar, mas o atacante deixou o campo mais cedo e, por isso, foi substituído por Ribeiro no trabalho tático. Revendo as imagens do início do treino, ele parece se queixar de dores na região lombar. pic.twitter.com/xP950z5UXV — Bruno Cassucci (@brunocassucci) October 7, 2020

Em entrevista, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou que o probelmas de Neymar foi na lombar e que o atacante está sendo acompanhado.

"Neymar sentiu dores na região lombar no treino de hoje. Sem nenhuma história de trauma, ele foi retirado do treino, avaliado e iniciou tratamento na fisioterapia. Nós viajamos hoje para , ele segue em tratamento, já foi medicado, mas essas próximas 24 horas serão importantes para ver como ele vai se recuperar. Uma nova avaliação será feita antes do treino e aí nós teremos uma ideia um pouco melhor", disse Lasmar.

As dores não tem nenhum relação com as recentes lesões do craque que o afastaram de alguns jogos do - sendo a mais recente delas um problema na panturrilha há poucos dias, que ameaçou o ano do craque.

O atacante, recentemente, às vésperas da final da Liga dos Campeões, havia comemorado um tempo significativo sem lesões que o afastasse de momentos importantes de sua carreira - principalmente os decisivos dentro de campo - depois de duas temporadas com problemas físicos.

"Dois anos seguidos sofrendo lesões em momentos cruciais, importantes para mim e para nossa equipe. Hoje eu inteiro, sem lesão, podendo ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Estou feliz demais", escreveu à época.

Neymar estava sendo testado por Tite ao lado de Coutinho, Cebolhinha e Firmino na formação ofensiva, enquanto Richarlison era dúvida por conta de dores no tornozelo. Com o atacante do liberado e Neymar fora, Everton Ribeiro pode ser outra opção para a posição, conforme aconteceu na sequência dos trabalhos da quarta-feira.

A estreia do na Eliminatórias e início do sonho do hexacampeonato do Mundo começa nesta sexta-feira (9), contra a , na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).