Neymar vai à China como jogador e garoto-propaganda do PSG, mas futuro segue aberto

Craque participará de ações do clube francês em pré-temporada na China. Porém, ainda pode deixar o Parc des Princes. Barça é o principal interessado

Neymar entrou em rota de colisão com o . O craque pressiona para deixar a para defender outro clube. Porém, embarca para a nesta terça-feira (23) para participar de eventos de marketing e de um amistoso contra a de Milão, neste sábado (27).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mesmo com presença garantida em compromissos do clube, o craque já deixou claro que o seu desejo é deixar o Parc des Princes. O é o principal interessado em sua contratação e ainda tem tempo para fechar com o atleta, uma vez o mercado da bola se encerra em 31 de agosto apenas.

A ideia inicial do estafe de Neymar, chefiado por seu pai, era nem sequer participar das atividades de pré-temporada. Não à toa que ele se apresentou com uma semana de atraso no clube francês, alegando a existência de um acordo com Antero Henrique, antecessor de Leonardo, atual diretor esportivo da equipe.

O objetivo inicial do camisa 10 não foi alcançado com facilidade. No entanto, ele repetiu o que fez ao deixar o Barcelona rumo ao , e adotou um comportamento pacífico, com o intuito de não irritar os dirigentes locais.

Mais artigos abaixo

Hoje, sem certeza de que se mudará para o Barcelona, o craque vê outros clubes aparecerem como potenciais interessados. e são citados como possíveis destinos do jogador.

Ainda sem definição sobre o seu futuro, ele tem compromissos com a Nike, sua patrocinadora pessoal e responsável por assinar o material esportivo do PSG. Ele ainda terá uma reunião com líderes da Accor Hotel, que é a atual patrocinadora máster do clube.?