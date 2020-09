Neymar, único brasileiro concorrendo aos melhores da Champions League

Uefa anunciou os concorrentes aos melhores jogadores por posição. Pela primeira vez, entidade premiará as jogadoras da Liga dos Campeões Feminina

Neymar é o único brasileiro entre os concorrentes a melhor jogador por posição da Liga dos Campeões. A Uefa premiará o melhor goleiro, defensor, meio-campista e atacante da edição 2019/20, vencida pelo Bayern de Munique - que domina a lista dos indicados.

O camisa 10 do foi um dos grandes protagonistas da campanha histórica do clube parisiense na competição europeia. O time francês chegou à inédita final, na edição que ficou marcada pela "bolha" criada pela Uefa em Lisboa para a disputa das fases finais do torneio.

O desempenho do brasileiro foi bom. Suspenso no início da competição, Neymar disputou sete jogos, anotando três gols e distribuindo quatro assistências. Ele foi decisivo no duelo das oitavas de final, contra o , marcando tanto na ida quanto na volta.

Indicado na categoria de melhor atacante, Neymar disputa o prêmio com o amigo e companheiro de time, Kylian Mbappé, e com Robert Lewandowski, artilheiro da Liga dos Campeões 2019/20 com 15 gols em 10 partidas.

Campeão do torneio, o de Munique emplacou pelo menos um candidato em cada categoria. Ao todo, seis jogadores aparecem entre os concorrentes. Destaque para o prêmio de melhor defensor, em que os três indicados são jogadores do clube bávaro: David Alaba, Alphonso Davies e Joshua Kimmich.

(Foto: Getty)

Confira os indicados em cada posição:

Goleiros

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Keylor Navas (PSG)

Jan Oblak ( )

Defendores

David Alaba (Bayern de Munique)

Alphonso Davies (Bayern de Munique)

Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Meio-campistas

Thiago Alcântara (Bayern de Munique)

Kevin de Bruyne ( )

Thomas Müller (Bayern de Munique)

Atacantes

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Neymar (PSG)

Kylian Mbappé (PSG)

Uefa premiará as melhores jogadores da Liga dos Campeões feminina

(Foto: Getty)

Pela primeira vez na história, as melhores jogadoras da Liga dos Campeões feminina também serão premiadas por posição. A edição 2019/20 também teve a reta disputada em sede única, na , e foi vencida pelo . Na lista feminina, dominada pelo time francês, não há nenhuma jogadora brasileira.

Confira as indicadas em cada posição

Goleiras

Sarah Bouhaddi (Lyon)

Christiane Endler (PSG)

Sandra Paños ( )

Defensoras

Lucy Bronze (Lyon - hoje no Manchester City)

Lena Goeßling ( )

Wendie Renard (Lyon)

Meio-campistas

Sara Björk Gunnarsdóttir (Lyon - antes no Wolfsburg)

Dzsenifer Marozsán (Lyon)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Atacantes

Delphine Cascarino (Lyon)

Pernille Harder (Wolfsburg- hoje no )

Vivianne Miedema ( )