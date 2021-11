Neymar ultrapassa a marca dos 400 gols na carreira e faz homenagem a Marília Mendonça

Neymar chegou a marca de 401 gols na carreira ao balançar as redes na vitória do PSG por 3 a 2 sobre o Bordeaux, pelo Campeonato Francês, neste sábado. Nas comemorações, o craque brasileiro prestou homenagem à cantora Marília Mendonça, que faleceu na última sexta-feira, após a queda de uma aeronove.

O craque tinha ótima relação com a cantora, que fez um show durante seu aniversário de 27 anos, em 2019, em Paris. O camisa 10 do PSG subiu ao palco e fez um dueto com Marília Mendonça. Nas últimas horas, ele fez várias publicações nas redes lamentando a morta da amiga.

Juro que fui dormir pedindo a Deus para que tudo fosse um sonho e que hoje, eu acordasse somente de um pesadelo. 😢🖤🕊 #MariliaMendonca — Neymar Jr (@neymarjr) November 6, 2021

O jogo de hoje foi o 11º de Neymar na temporada com a camisa do PSG. Ele havia balançado as redes em apenas uma oportunidade, agora, soma 3 gols, todos pelo Campeonato Francês.

Neymar precisou de 653 jogos para atingir a marca dos 400 gols na carreira. Foram 136 gols pelo Santos, 105 pelo Barcelona, 90 pelo PSG e 70 com a camisa da seleção brasileira. No total, o craque soma 401 bolas na rede.

Agora, o craque é aguardado na apresentação da seleção brasileira para iniciar a preparação para encarar Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. As partidas acontecem nos dias 11 e 16 de novembro, respeticvamente.