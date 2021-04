Neymar tira sarro de pênaltis em Flamengo x Palmeiras e oferece 'curso'

Atacante do PSG aproveitou os diversos erros em cobranças para brincar no Twitter, oferecendo curso de cobrança de pênaltis

Flamengo e Palmeiras decidiram a Supercopa do Brasil neste domingo (11). Após o empate por 2x2 no tempo regulamentar, a partida foi para as cobranças de pênaltis, quando Diego Alves e Weverton brilharam. No fim o Flamengo levantou a taça, após três defesas de Alves.

Além do apresentador e ex-jogador Neto, que usou o Twitter para manifestar sua torcida pelo Flamengo, quem também aproveitou a partida para provocar foi o atacante Neymar, do PSG.

Em sua conta do Twitter, Ney publicou logo após a partida um link para um suposto “curso de cobranças de pênaltis”, em alusão a algumas cobranças ruins dos jogadores de Flamengo e Palmeiras.

Inscrições de curso de pênaltis estão abertas ... acesse o site https://t.co/k1zjBwwai8 e adquira já a sua vaga 🤣🤣🤣🤣 #brincadeira #tozoando #JOGAO — Neymar Jr (@neymarjr) April 11, 2021

O link, fictício, direciona para o site oficial do craque. O brasileiro tratou de explicar a piada na mesma publicação, com hashtags que dizem “#brincadeira #tozoando #JOGAO”, valorizando o confronto entre os campeões nacionais.

Fora da goleada por 4x1 do PSG contra o Strasbourg no último sábado (10), por conta de uma suspensão, o craque é uma das esperanças do PSG para o jogo de volta contra o Bayern, pelas quartas da Liga dos Campeões, na próxima terça (13). Na ida, os franceses venceram por 3x2.