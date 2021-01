Neymar tira molde dos pés para entrar na calçada da fama do Maracanã

Atacante do PSG fez publicação mostrando o procedimento, que contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro

Neymar terá seus pés imortalizados na calçada da fama do Maracanã. Depois da polêmica festa de ano novo, o craque do foi recebido por uma equipe do estádio, que tirou as medidas e fez um molde para a peça, que será exposta no estádio.

Entre os membros que acompanharam o procedimento estavam o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e Leandro Alves, secretário de esportes do Rio de Janeiro.

As pegadas de Neymar se juntam às marcas deixadas por lendas do futebol brasileiro, como Pelé, Zico, Garrincha, Ronaldo Fenômeno e Marta, que já têm peças dedicadas a eles na exposição do Maracanã.

Em suas redes sociais, o atacante fez uma publicação onde se diz “feliz e orgulhoso por fazer parte da história do futebol brasileiro”. Entre os registros da fabricação do molde, está uma foto com Flávio Bolsonaro. A área de comentários da publicação foi restrita, deixando somente mensagens positivas à mostra e proibindo novas postagens.

Após um final de ano movimentado, Neymar embarcou de volta para Paris, onde se junta ao elenco do PSG para a sequência da temporada. Após lesão na partida contra o , em dezembro, o craque está em fase final de recuperação.

Na terceira posição da , o tem o Saint-Etienne pela frente, na quarta-feira (6), em partida que marcará a estreia de Mauricio Pochettino como treinador do time. Classificado para o mata-mata da Liga dos Campeões, os franceses encaram o , ex-clube de Neymar, no dia 16 de fevereiro.