Neymar teria espaço no Brasil do penta na Copa de 2002? Rivaldo responde

Camisa 10 que conquistou o mundo na Coreia e Japão imaginou aquele time com o craque da atual geração

Neymar ainda não conquistou sua Copa do Mundo, mas já virou comum imaginar o craque da atual geração em times campeões mundiais. Após Rivellino afirmar que o atual camisa 10 teria vaga na seleção de 1970, desta vez foi Rivaldo que respondeu sobre a possível escalação do jogador do PSG na equipe do pentacampeonato.

Em 2002, a seleção de Felipão tinha como titulares no ataque Ronaldo e Rivaldo, com Ronaldinho Gaúcho um pouco mais atrás no meio de campo. Três dos quatro jogadores daquele elenco que encerrariam suas carreiras com pelo menos uma Bola de Ouro - Kaká estava no banco de reservas.

No programa Arena SBT, o camisa 10 do penta respondeu se Neymar teria vaga naquele histórico time que chegou ao lugar mais alto do mundo ao vencer a Alemanha por 2 a 0 no Estádio de Yokohama, no Japão.

"Jogava. Essa pergunta é para o Felipão. Ele jogaria pelo talento que tem, porque tem um talento impressionante. Espero que o Felipão não fale que é no meu lugar", brincou o ex-melhor do mundo.

Neste ano, Neymar é um dos destaques do Brasil na Copa América. Com dois gols e duas assistências em três jogos, ajudou a seleção a assegurar a vaga nas quartas de final da Copa América de 2021.

O craque agora se prepara junto com seus companheiros para o primeiro duelo de mata-mata. Na sexta-feira (02), a seleção enfrenta o Chile visando uma vaga na semifinal do torneio continental.