Neymar terá que superar desgaste no PSG para voltar a ficar entre os melhores

Após a negociação com Barcelona fracassar, Neymar precisará jogar futebol para reagir, superar desgastes e ficar novamente entre os melhores do mundo

Neymar não voltará ao nesta janela de transferências. O clube catalão não conseguiu acertar a contratação do atleta de 27 anos. Com a manutenção confirmada no , o brasileiro terá que retomar a carreira para voltar a lutar entre os melhores do mundo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O atacante estava acostumado a aparecer na lista de melhores do mundo ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. No entanto, desde que chegou ao PSG, em julho de 2017, perdeu esse posto.

Hoje, Neymar vive uma situação atípica no Parc des Princes. O craque tem uma relação ruim com torcida e diretoria.



(Foto: Getty Images)

A novela sobre o futuro do jogador irritou os dirigentes do PSG. O primeiro passo foi a ausência na reapresentação do elenco, em 9 de julho. O fato culminou em uma cobrança pública sobre o atleta. Desde então, a relação só piorou.

Neymar nunca se posicionou publicamente, mas sempre deixou claro para a diretoria - seja com atitudes ou palavras - que o desejo era de uma transferência nesta janela do mercado. O Barcelona apareceu como o grande interessado.

Durante as negociações, o craque se posicionou e disse a Leonardo, diretor de futebol do PSG, que a intenção era voltar ao Camp Nou. Mesmo que estivessem dispostos a conversar, os franceses fizeram jogo duro com o atleta.

“Hoje, com o que pedimos e com o que recebemos de proposta, não há acordo. Não sei [se haverá um acordo antes de segunda-feira à noite, encerramento do mercado]. Depende do Barcelona. Estamos abertos para conversar. Sempre dissemos que ele sairia se houvesse uma proposta satisfatória, mas não houve”, afirmou Leonardo.

Mais artigos abaixo

Neymar chegou a propor o pagamento de 20 milhões de euros (R$ 91 milhões) do próprio bolso para viabilizar o retorno ao Barcelona. A posição do camisa 10 foi vista de forma negativa, mas ainda assim ele seguiu no Parc des Princes.

Em sua manutenção no clube, ele terá também que lidar com a fúria da torcida. A postura do craque no decorrer do negócio irritou os apaixonados pelo PSG. O atleta foi xingado pelo público na estreia do time na temporada 2019/2020 e está na mira dos torcedores.