Neymar tem que voltar à Espanha e pode ser melhor do mundo, diz seu ex-técnico

Unai Emery, ex-treinador do PSG e do Arsenal, elogiou a Premier League, mas afirmou que os dois melhores times do mundo são Real Madrid e Barcelona

Sim, Unai Emery não deixou saudades em seus últimos trabalhos. Com passagens fracas pelo e pelo , o espanhol, sem clube, parece ter mais liberdade para dar suas opiniões agora. Ao falar sobre Neymar, o treinador resolveu elogiar o brasileiro, mas aproveitou para dar uma "cutucada" em um de seus ex-times.

Em entrevista concedida a rádio espanhola Cadena SER, o treinador recomendou que o brasileiro desse adeus ao clube francês: "Neymar chegou ao PSG para ser Messi no . Se escuta muito que ele vai voltar ao Barça. Eu participei da sua trajetória no PSG, e agora que estou na , acho que ele tem que voltar."

"Ele precisa de regularidade. Tem 27 anos e ainda pode ser o melhor do mundo. Assim, precisa voltar para a Espanha, porque os melhores jogadores tem que estar nos melhores times." afirmou Emery, cutucando o PSG. O espanhol também declarou que Neymar é o melhor com quem já trabalhou. Nos últimos dias, a imprensa francesa vem informando que o brasileiro pode acabar renovando seu contrato com a equipe parisiense.

Falando de grandes jogadores, Emery também comentou sobre outro ex-jogador que pode estar próximo da Espanha: Edinson Cavani.

O uruguaio tem 32 anos e termina seu contrato com o PSG no meio de 2020. Assim, especulações colocam o centroavante como provável reforço do Atlético de Madrid. Emery? Vê com bons olhos a possível transferência: "Cavani é um animal, competitivo, ganhador e que entrega o máximo. Não acho difícil que ele se encaixe no Atlético. Seria uma contratação fantástica."

Emery ainda aproveitou a oportunidade para falar sobre a Premier League, campeonato de onde acabou de sair: "As melhores equipes de futebol do mundo hoje estão na Espanha: e Barcelona. No entanto, a melhor liga é a inglesa."