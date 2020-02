“Neymar tem que abandonar as festas para voltar ao Barcelona”, diz ex-dirigente do clube

Para Jordi Mestre, retorno do craque brasileiro é bem visto pelo clube catalão, mas existem sérias condições para que isso aconteça

Desde que Neymar se transferiu ao sua volta ao é muito comentada. Porém, para Jordi Mestre, ex-dirigente do clube, o craque brasileiro só poderá retornar ao clube se abandonar as festas no .

“Em termos esportivos ele poderia voltar, mas com uma série de condições. Primeiro o PSG tem que concordar, então, ele teria que desistir do processo contra o clube e admitir que estava errado, e depois disso, as festas no Brasil teriam que parar” disse o ex-dirigente para o Mundo Deportivo.

Mestre foi dirigente do Barcelona por muitos anos e em 2019 pediu demissão do cargo de vice-presidente por estar em desacordo com algumas decisões da cúpula diretiva do clube – a transferência de Neymar a Paris e o processo que o jogador abriu contra o Barcelona foram alguns motivos.

“Eu senti que estava lutando uma batalha difícil há algum tempo. Eu tinha idéias diferentes dos outros membros do conselho, mas isso não era importante”, explicou o espanhol.

Apesar de não concordar com algumas das atitudes de Neymar, Mestre também mostrou que não é contrário a volta do brasileiro para o clube catalão.

“Se Neymar retornar e o clube se beneficiar, eu não terei nenhum problema com isso. Eu não sou tão orgulhoso”, concluiu.

Por fim, o ex-dirigente também disse que a fase atual do Barcelona é algo natural e que períodos de transição exigem tempo e paciência para se estabilizarem.



“Temos que reconhecer os méritos de tudo que conquistaram nos últimos anos. Eles merecem é respeito e gratidão, mas nada dura para sempre. Estamos passando por um período de transição e vocês tem que dar tempo às pessoas”, finalizou.