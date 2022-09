Neymar tem melhor início de temporada da carreira em relação a gols marcados

São 17 participações em gol em apenas nove partidas para o craque

Neymar vive a melhor fase de sua carreira. O craque brasileiro nunca começou tão bem uma temporada. E o que prova isso são os números.

O atacante nunca precisou de tão poucas partidas para chegar a marca de dez gols em um início de temporada. Mesmo em meio à polêmicas com Kylian Mbappé e à chegada do novo treinador, Christophe Galtier, Ney precisou de apenas nove jogos pelo PSG para alcançar dez gols. É a melhor marca da carreira.

Tanto em 2014/15 quanto em 2018/19, Neymar precisou de dez jogos para alcançar a marca. Mas em ano de Copa, o brasileiro começa com tudo e mostra que está focado para fazer mais uma temporada memorável.

Getty

Além dos dez gols, o craque também distribuiu sete assistência nos mesmos nove jogos. No total, são 17 participações em gols, praticamente duas por partida - em confrontos válidos pelo Campeonato Francês, pela Supercopa da França e pela Liga dos Campeões.

O décimo gol foi marcado neste sábado (10), diante do Brest, em vitória do PSG por 1 a 0. Com os três pontos, a equipe francesa se mantém na liderança da Ligue 1, com 19 pontos em 21 possíveis.

É claro que ainda tem muita bola pra rolar. Mas os primeiros indícios não poderiam ser melhores para Paris Saint-Germain e para a seleção brasileira: Neymar nunca jogou como está jogando.