Neymar tem grandes chances de enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões

O médico da seleção brasileira revelou o plano de recuperação do PSG para o craque brasileiro, que se recupera de lesão

Depois da tentativa frustrada de deixar o , Neymar aceitou o único caminho possível que lhe sobrou: o da redenção. O brasileiro, contratação mais cara dos franceses e da história do futebol, conviveu com as vaias e xingamentos dos torcedores e enfim parece ter entendido que é com a bola nos pés que pode dar a resposta para as críticas.

Mas depois de sofrer, enquanto defendia a seleção brasileira no amistoso contra a , mais uma lesão na extensa lista recente de problemas físicos, Neymar voltou a ficar longe da bola. O dano muscular na coxa lhe tirou dos jogos contra o Nice, pela , e Brugge, na Liga dos Campeões.

Apesar do bom início de temporada pelo , com seis gols em oito jogos, o time treinado por Thomas Tuchel não sofreu com a ausência de seu camisa 10 e goleou nas duas ocasiões. E enquanto trabalha para se recuperar o mais rápido possível, Neymar tem como certeza que não vestirá a camisa do nos últimos dois amistosos da equipe de Tite em 2019 – contra e , na metade de novembro.

Neymar não esteve presente na convocação divulgada por Tite na última sexta-feira (25), e o médico da seleção explicou a ausência.

“Informações que nós tivemos tanto do PSG quanto do staff pessoal do atleta é que a programação de reabilitação dele vai até o dia 10 de novembro, a data da nossa apresentação. Até essa data, ele não treinaria com o grupo, estaria fazendo a sua recuperação”, afirmou Fábio Mahseredijan.

Se a recuperação de Neymar está prevista até 10 de novembro, já é possível imaginar com mais exatidão quando o camisa 10 estará recuperado. Além de já ter desfalcado o PSG em duas partidas, o brasileiro será ausência certa em outros quatro compromissos.

vs Olympique de Marseille (27/10) – Ligue 1

vs (01/11) – Ligue 1

vs (06/11) – Liga dos Campeões

vs Brest (09/11) – Ligue 1

Levando em conta o que foi dito por Mahseredijan, Neymar já estaria pronto para enfrentar o , pela 14ª rodada da Ligue 1 (em 23 de novembro). Mais importante ainda: estaria em campo para enfrentar o no penúltimo duelo da fase de grupos da Champions.

O PSG faz uma boa campanha europeia até o momento: lidera a sua chave com 100% de aproveitamento em três rodadas. Pode até mesmo enfrentar os espanhóis já classificados, mas já contando com um Neymar cada vez mais disposto a se entregar ao clube pode ser de grande importância. Importância maior para o brasileiro, que terá um grande jogo para seguir o seu caminho de redenção.