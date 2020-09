Neymar tem a 'proteção' do novo capitão do PSG: Marquinhos

Volante repete postura de Thiago Silva e sai em defesa do craque brasileiro sobre insultos racistas

Promovido a capitão do desde que Thiago Silva partiu para o , Marquinhos está prestes a assumir uma nova dimensão no clube da capital. Apreciado, mas acima de tudo respeitado e ouvido, o brasileiro concedeu uma entrevista ao jornal Le Parisien, e adotou a mesma postura que o seu ex-companheiro e atual jogador dos Blues: saiu em defesa de Neymar.

Nesta semana, a agência AFP publicou que o alega ter imagens que mostrariam o camisa 10 se dirigindo de forma preconceituosa ao lateral japonês Hiroki Sakai.

"Eu conheço o Neymar, ele é uma pessoa que nunca proferiu insultos racistas. É difícil dizer, porque eu não estava no campo e nem por perto. Não vi as imagens. Mas para quem conhece bem o Neymar, ele nunca brincou com palavras como essa, e acho que não fez isso", afirmou.

Vale lembrar que a partida terminou em confusão após Neymar ter acusado Álvaro González de racismo. Na ocasião, o craque brasileiro foi expulso e suspenso por quatro jogos.

Marquinhos torce pela permanência de Neymar e Mbappé

"Sobre esse assunto sou egoísta. Quero que eles fiquem para sempre. Já renovei e espero que os meus companheiros também fiquem. Só que cada um tem os seus objetivos e a sua própria vida. Agora, é claro que quero que Neymar e Mbappé continuem".