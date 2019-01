Neymar tem 90% de chances de operar e ficar fora dos jogos contra o Manchester na UCL, diz jornal

Craque brasileiro pode voltar a jogar apenas no fim de março

Neymar ainda será examinado pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, mas, de acordo com o jornal francês L'Equipe, o craque brasileito tem 90% de chance de precisar passar por nova cirurgia no quinto metatarso do pé direito, o mesmo que foi operado em 2018, e ficar fora de ação até o fim de março.

Mais cedo, o técnico Tite já havia confirmado que Neymar não será convocado para os amistosos do Brasil em março.

"Neymar não vai pagar o preço por causa da saúde. Perco meu emprego, mas não vou carregar essa responsabilidade de convocá-lo. Eu também estou triste, masnão quero criar uma expectativa de melhora. Não tenho condições de avaliar isso agora (capacidade de melhora)", afirmou.

"O doutor (Rodrigo Lasmar) está chegando, estará com o Neymar, acompanhar os próximos passos. Mas vale lembrar que o Neymar é jogador do PSG. Temos que respeitar todas as informações dadas pelo médico do PSG, para que depois possa ser tomada as melhores decisões técnicas", completou Edu Gaspar.