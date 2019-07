Neymar sobre título do Brasil na Copa América: "Serviu para muita gente calar a boca"

Atacante ressaltou força e união do elenco brasileiro: "Seleção nunca vai depender só de um"

Fora da devido a uma lesão no tornozelo, Neymar acompanhou toda a campanha do título do , conquistado sobre o no Maracanã, e aproveitou para mandar um recado aos críticos sobre a "Neymardependência" na Seleção.

"Nada depende só de um jogador, porque é um grupo, é a seleção brasileira e nunca vai depender só de um cara. Isso serviu para que muita gente cale a boca um pouco, fale menos e respeite mais todos os jogadores", disse à agência Reuters após evento de seu instituto realizado neste sábado (13).

(Foto: Marcelo Maragni/Red Bull Content)

O atacante destacou a uniou do elenco brasileiro e revelou que não há magoas por não ter participado da competição e, consequentemente, da conquista.

"Ninguém conhece o que a gente passa ali dentro, ninguém sabe como a gente torce um pelo outro, independentemente da forma, se eu estava jogando ou não. Eu até fiquei muito mais feliz deles vencendo a Copa América, do que se eu estivesse em campo", finalizou.

Neymar deve se reapresentar ao nesta segunda-feira (15), em meio a rumores sobre um possível retorno ao .