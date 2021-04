Neymar sobre parceria com Mbappé: "Não tem dupla melhor no mundo atualmente"

O camisa 10 do PSG está confiante para o jogo com o Manchester City, pela semifinal da Champions League

Antes da primeira partida das semifinais da Champions League, Neymar projetou o duelo com o PSG nesta quarta-feira (28), às 16h (horário de Brasilia) e exaltou a dupla que forma com Kylian Mbappé. Contra o Bayern de Munique, os dois já provaram que são imparáveis.

"Com Kylian Mbappé, nosso relacionamento sempre foi muito bom desde sua chegada. Jogamos juntos há quatro anos e fazemos história. Ele é um jogador de alto nível com quem me divirto muito. Espero que possamos continuar jogando juntos por muitos anos porque é difícil encontrar uma dupla assim. Não vejo melhor dupla no futebol do que nós ”, analisou Neymar.

As prorrogações dos contratos de Neymar e Mbappé obviamente estão sendo discutidas em Paris. Enquanto o francês segue sendo alvo do Real Madrid, a questão do brasileiro parece ser apenas uma questão de tempo.

"Estamos em discussão com o PSG. Não há pressa. Está tudo quase resolvido. Me sinto em casa. Estou me sentindo confortável, eu. estou muito feliz no Paris Saint-Germain. Em relação aos torcedores, o que mais espero é que eles voltem ao estádio para que possamos senti-los perto de nós, para nos apoiar", confirmou ele.

"Acho que esse é o melhor PSG em que já joguei desde que cheguei. É uma equipe muito mais preparada e sabe o que fazer. No ano passado fomos bem. Esperamos chegar na final de novo. Estou tranquilo, tenho total confiança na minha equipe, nos meus companheiros… vamos chegar lá", concluiu ele.