Neymar, sobre críticas: 'Você vai ficar 12 anos no auge sem se cuidar?'

Perguntado sobre as críticas à sua vida noturna, o craque rebateu os "corneteiros"

Grande estrela do futebol brasileiro na atualidade (e podendo passar até Pelé na lista dos maiores artilheiros da história da amarelinha), Neymar, não é de hoje, vem sofrendo o preço da fama.

Já faz muito tempo que o atacante vem sendo muito cobrado por suas ações extra-campo, até mesmo na Europa - alguns portais já chegaram até a noticiar que o brasileiro estaria forçando cartões amarelos e lesões para poder passar o aniversário junto com a irmã.

Nesses últimos meses, inclusive, o jogador foi duramente criticado por estar supostamente acima do peso na reapresentação para a temporada 2021/22 do futebol europeu. Ao mesmo tempo, muitos internautas teriam apontado a vida social de Neymar como "vilã" desse suposto sobrepeso.

Pouco tempo depois, o atleta postou alguns fotos onde mostrava claramente que não estava acima do peso. Mesmo assim, seguiu sendo cobrado e a fama de "festeiro", ou de alguém que não cuidaria de seu corpo, continua o seguindo.

Neymar lançou essas fotos sem camisa depois de dizerem que ele andava acima do peso 👀 pic.twitter.com/Vre8cTXSqd — Goal Brasil (@GoalBR) September 4, 2021

Perguntado sobre essas críticas em entrevista a um canal no YouTube, Neymar deixou claro que sua condição física não é afetada pela vida social agitada - e aproveitou passar um recado aos "corneteiros".

"Eu falo de respeito, porque a galera fala: 'Ah, o Neymar não se cuida, o Neymar é isso, aquilo'. Então como você vai ficar 12 anos no auge? Sem se cuidar? É complicado." rebateu o craque. "Eu saio quando eu posso. Saio quando dá. Quando eu sei que não vou treinar no dia seguinte. Eu não vou deixar de fazer nada. Sempre falei isso. Tem que me cobrar com o que eu faço dentro de campo."

Vivendo temporada com números abaixo do que está acostumado no PSG, marcou apenas um gol em oito jogos pelo clube francês, mas conseguiu dar duas assistências e vendo sendo importante para a excelente campanha parisiense na Ligue 1.

O Paris Saint-Germain de Neymar e cia volta aos gramados nesta sexta-feira (29), contra o Lille, pelo Campeonato Francês.