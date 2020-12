Neymar seria reforço 'muito barato' mas precisa pedir desculpas ao Barcelona, diz pré-candidato

Jordi Farré também disse acreditar que Messi não quer mais deixar o gigante da Catalunha

Quando Neymar indicou que um reencontro com Messi é questão de urgência, o pensamento imediato nos levou a imaginar o craque argentino vestindo a camisa do . Afinal de contas, até poucos meses atrás o camisa 10 do manifestou desejo de deixar o Camp Nou e, semanas atrás, Ney manifestou desejo de renovar com os franceses. Acontece que ainda há quem sonhe em ver a dupla atuando novamente pelo Barça.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Pré-candidato à presidência do clube catalão, Jordi Farré concedeu entrevista à rádio RAC 1 e disse que seu objetivo principal é evitar a saída de Messi – que além de estar no radar do também segue na mira do . E repatriar Neymar seria uma das estratégias para convencer o argentino. Se muitos podem pensar que dinheiro seria o problema para ter novamente o brasileiro, Farré garante que o principal é ver Ney pedindo desculpas pela forma polêmica com a qual deixou o Camp Nou em 2017.

Mais times

“O Neymar será bem-vindo, mas a primeira coisa que ele tem que fazer é retirar as demandas, pedir perdão sem humilhação. Falamos com pessoas do ambiente dele e nos contaram sobre 'voltar para casa'. Quem não quer o terceiro melhor jogador do mundo no time? Existe uma opção que é o 'pedido de transferência', que seria equivalente a um ano simbólico, por 40 ou 45 milhões. Viria”, disse Farré.

Farré também disse acreditar que Messi tenha mudado de ideia em relação à vontade de sair do Barcelona... desde que o clube lhe ofereça um projeto vitorioso.

“Tenho certeza de que Messi não quer ir. Já falei com próximos a ele, não avancei em nada, mas me disseram que ele quer ficar, porém quer um projeto vencedor. Meu projeto é que ele renove ano após ano, depois crie uma marca conjunta entre Messi e Barça, e que seja o presidente honorário. Mas tem que se adaptar às condições atuais do clube".

Recentemente, Messi revelou que, após todas as polêmicas envolvendo o seu futuro visando a atual temporada, tem se sentido cada vez mais à vontade com o atual elenco barcelonista.