Neymar será tratado com células-tronco em Barcelona, informa jornal

Brasileiro está na Catalunha para iniciar seu processo de recuperação, que deve levar cerca de três meses

O tratamento de Neymar para curar uma fissura no quinto metatarso do pé direito será diferente desta vez. Segundo o jornal francês Le Parisien, o craque brasileiro será tratado com células-tronco em Barcelona, e chegou na Catalunha há algumas horas.

De acordo com o veículo, com este tratamento, Neymar estará de volta aos gramados na segunda semana de abril.

O tratamento não é novidade no meio esportivo e já foi feito pelo tenista Rafael Nadal, que fez uma injeção de plasma enriquecido com plaquetas para acabar de vez com um problema em seu tornozelo. Um ano depois, ele repetiu o tratamento por causa de dores na coluna.

A injeção de células-tronco é um método que requer um ciclo de inatividade que não é inferior a cinco semanas e em alguns países está proibido. A Itália não considera o tratamento legal depois de todos os problemas que teve com as autotransfusões em 1984.