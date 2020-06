Neymar separou casados e solteiros em festa: 'eu não podia ir ao banheiro', diz jogador do PSG

Ander Herrera revelou alguns detalhes sobre a festa de aniversário do craque brasileiro, realizada em Paris, e provocou risos da platéia em programa

As festas de aniversário de Neymar já são bem famosas no mundo do futebol e dos famosos e todos sabem que o brasileiro gosta de organizar grandes comemorações para a data. Ander Herrera, meia do , contou alguns detalhes sobre o evento de 2019, que contou com a participação de diversas estrelas do Paris.

O jogador de 30 anos conversou com o programa La Resistencia, do canal Movistar+, da , poucos dias antes de retornar para a , para retomar as atividades com o restante do elenco, o que está marcado para o dia 22 de junho.

No programa, ele lamentou o fato de Jesé, atualmente emprestado para o , de , ter perdido a celebração do craque brasileiro, em fevereiro do ano passado, no Palais de Tokyo (Palácio de Tóquio), um famoso edifício situado na cidade de Paris.

Após lamentar a ausência do amigo, Ander Herrera foi perguntado sobre o que teria acontecido durante a festa e respondeu com bom humor.

“O que não aconteceu. O aniversário de Ney é mundialmente famoso”, brincou o meia ex- .

Em seguida, o jogador revelou um detalhe curioso sobre a organização do evento, em que Neymar separou os solteiros dos casados em dois ambientes diferentes, para que os grupo pudessem aproveitar melhor a festa.

"Ele colocou os jogadores casados com suas esposas no primeiro andar e todos os solteiros no andar de baixo (no térreo onde ficava a pista de dança)", contou Ander Herrera provocando risos da platéia.

“A verdade é que quando ele faz algo, faz para ficar bem. E organizou a festa muito bem. Eu o parabenizei por isso”, acrescentou.

Por fim, o jogador também revelou que sua esposa não deixou ele sair do andar dos casados, para não acabar se “perdendo” na festa.

“Minha esposa não me deixou nem ir ao banheiro, muito menos descer”, bricou o espanhol.