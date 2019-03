Neymar se revolta e chama VAR de "vergonha" nas redes sociais

O Paris Saint-Germain foi eliminado pelo Manchester United nas oitavas de final graças a um pênalti concedido após uso do VAR

O Paris Saint-Germain foi eliminado da Champions League após a derrota por 3 a 1 para o Manchester United no Parque dos Príncipes. O último gol dos Red Devils foi por meio de um pênalti concedido após o uso o árbitro de vídeo (VAR), aos 49 minutos do segundo tempo.

Neymar Jr., que estava assistindo à partida do camarote do estádio, ficou revoltado com o resultado do jogo e publicou uma mensagem ao VAR em seu instagram.

O atacante voltou à Paris após curtir o carnaval para assistir sua equipe e torcer para que chegassem às quartas de final, quando possivelmente poderia retornar após o tratamento de sua lesão no quinto metatarso do pé direito. Porém, os planos mudaram.