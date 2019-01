Neymar se irrita com jornalistas na chegada a Barcelona: "Não me enche o saco"

Craque brasileiro está na Catalunha para tratar de fissura no quinto metatarso do pé direito

Neymar já está em Barcelona. O craque brasileiro chegou na Catalunha na manhã desta quinta-feira (31) para iniciar o tratamento da fissura do quinto metatarso do pé direito. No entanto, sua chegada na Espanha não foi tranquila.

Uma multidão de jornalistas o aguardava no Aeroporto de El Prat e queria saber do futuro e do estado do craque brasileiro, e Neymar ficou bem irritado quando perguntado sobre as especulações envolvendo um possível retorno ao Barça.

"É verdade que está ligando ao Barcelona para voltar?", alguns jornalistas o perguntaram. "Não me enche o saco", respondeu o camisa 10 irritado.

O processo de recuperação de Neymar deve durar cerca de 10 semanas. O craque brasileiro deve voltar aos gramados na segunda semana de abril.