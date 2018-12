Neymar se empolga em show de pagode e chama Ganso de maestro do Santos

O atacante do PSG foi liberado antecipadamente pelo técnico Thomas Tuchel, e aproveitou o final de domingo com seus amigos e ex-colegas de Santos

Liberado antecipadamente pelo técnico Thomas Tuchel para curtir as férias, Neymar Jr. passou a noite deste último domingo (23) em uma casa de shows em Santos, onde assistiu à apresentação do cantor Thiaguinho.

Ovacionado, o atacante do Paris Saint-Germain subiu ao palco e puxou o coro: "Saaaaantoos", que foi repetido pela plateia.

Em outro momento, ainda no palco, Neymar cantou ao microfone: “Não é mole, não! O Ganso é o maestro do Peixão!”, deixando no ar um possível retorno de Paulo Henrique Ganso ao clube que fez destrinchar sua carreira profissional.

Neymar diz que Ganso é o “maestro do Peixão” 😮😮 pic.twitter.com/z9Ho8HUS5W — Gabriel dos Santos (@_gabriel2santos) December 24, 2018

Além de Ganso, o atacante Gabigol também estava presente no show, e todos cantaram juntos o hino do clube da Baixada Santista.

De acordo com a imprensa italiana, o atacante que estava emprestado ao Santos pela Inter de Milão estava sendo sondado pelo Flamengo para 2019, mas declarou que quer permanecer no time da Serie A. Gabigol foi contratado em 2016 e tem contrato até 2021.