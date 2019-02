Neymar se emociona e fala em "ganhar metatarso novo" em festa de aniversário

Comemoração contou com a presença de convidados especiais e companheiros de PSG

Neymar celebrou seus 27 anos na noite da última segunda-feira (4), no Pavillon Gabriel, clube famoso localizado em Paris, na França.

Com convidados famosos, entre eles os cantores Wesley Safadão e Nego do Borel, o atacante impôs que as pessoas presentes estivessem com trajes de cor vermelha e guardassem os aparelhos celulares durante a festa.

Apesar disso, muitos registros do evento surgiram nas redes sociais. Entre eles, um do camisa 10 do PSG visivelmente emocionado foi o destaque da noite. Nele, o atacante pede como presente "um metatarso novo".

#Neymarjr27: Palavras de Neymar em sua festa de aniversário. pic.twitter.com/cFbnjjw2jx

— Gênio, Neymar Jr. (@GenioNeymarjr) 5 de fevereiro de 2019

O francês Kylian Mbappé também ficou marcado pela habilidade na dança enquanto o anfitrião da festa cantava no palco.

Neymar cantando aquele funk e o Mbappe mandando o passinho 😂 pic.twitter.com/R84SgTAWcX

— Chapa no Canto (@chapanocanto) 5 de fevereiro de 2019

Outro momento emocionante para o jogador foi quando o público presente cantou parabéns. Neymar foi surpreendido pela cantora Marília Mendonça, que apareceu e levou o jogador às lágrimas.