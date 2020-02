Neymar se diz 100% feliz em Paris durante festa de aniversário, revela jornal

Depois de tempos difíceis no PSG, Neymar finalmente diz estar feliz

Durante sua festa de 28 anos em uma boate de Paris, Neymar disse aos amigos que está finalmente feliz na capital francesa.

De acordo com o jornal francês L’Equipe, ao receber seu bolo de aniversário, o atacante brasileiro disse aos presentes: “Pela primeira vez me sinto plenamente feliz em Paris". Ele também teria prometido fazer de tudo para ser campeão com o .

Depois de passar por momentos turbulentos dentro do clube- com o desejo de voltar ao na janela do meio do ano - Neymar está finalmente fazendo as pazes com a torcida parisiense aos poucos, muito ajudado pelas boas partidas que vem realizando.

Fora do último jogo da Ligue 1 por conta de uma lesão na costela, Neymar deve voltar aos gramados já no domingo (9), contra o Lyon, no Parque dos Príncipes.