Neymar se diverte na estreia de The Batman em Paris com os atores do filme

Fã declarado de heróis, Neymar, astro do Paris Saint-Germain e atacante da seleção brasileira, participou da estreia internacional do filme do Batman, em Paris, ao lado de Robert Pattinson e Zoe Kravitz, protagonistas da produção.

Pattinson estrela um dos super-heróis mais populares da DC Comics, enquanto Kravitz interpreta a Mulher Gato. O filme tem data prevista de lançamento para o início de março e, por isso, Neymar teve a chance de participar da ação promocional do longa.

Além disso, o camisa 10 do PSG se sentou atrás do volante do icônico Batmóvel, tendo usado suas redes sociais para compartilhar detalhes da noite.

Neymar também teve o privilégio de conhecer o diretor do filme, Matt Reeves, que é um dos cineastas mais respeitados de Hollywood, tendo dirigido produções como Planeta dos Macacos.

O brasileiro é um dos grandes fãs da franquia Batman, já que ele tinha desenhado o símbolo do morcego do super-herói em seu cabelo no início desta temporada e, ainda, participado de uma festa vestido com sua famosa fantasia enquanto jogava pelo Barcelona, em 2016.

Vale lembrar que Neymar tem tatuado o Homem-Aranha, da Marvel, e o Batman, da DC Comics, em suas costas.

Pelo Paris Saint-Germain, o atacante deve voltar aos gramados no próximo sábado (26), pela Ligue 1, contra o Saint-Étienne, às 17h (de Brasília).