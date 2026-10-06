Neymar se despede de Messi: obrigado por me fazer amar o futebol

Horas antes da última partida de Lionel Messi com a seleção da Argentina contra o Benin, choveram elogios ao craque argentino, que possui uma trajetória internacional brilhante com a seleção dos dançarinos de tango.

A mais recente dessas mensagens veio de seu ex-companheiro, o brasileiro Neymar da Silva, que jogou ao lado de Messi no Barcelona de 2013 a 2017 e no Paris Saint-Germain de 2021 a 2023.

Em sua emocionante mensagem publicada em sua conta oficial no Instagram, Neymar disse: "Todos que amam o futebol se divertiram com seu talento ao longo dos anos. Hoje será sua última partida com a camisa da sua seleção nacional, do seu país, e espero que você aproveite cada momento e que todas as palavras de reconhecimento que lhe foram dedicadas hoje te deixem feliz".

E acrescentou: "Não é só a Argentina que te agradece, mas o mundo inteiro te agradece por tudo o que você deu ao futebol. Obrigado por me fazer amar o futebol ainda mais. Foi uma honra para mim jogar contra você e, o mais importante, fazer história ao seu lado. Obrigado, Lionel Messi".

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Vale lembrar que Messi coroou sua brilhante trajetória com a Argentina com três grandes títulos: a Copa América de 2021 e 2024 e a Copa do Mundo de 2022.











