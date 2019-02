Neymar se defende pela Copa da Rússia: "Crítica exagerada sobre mim"

Jogador ganhou visibilidade negativa durante o Mundial na Rússia devido as atuações em campo junto ao Brasil

Neymar foi um dos jogadores brasileiros mais criticados na Copa do Mundo Rússia, em 2018, e o jogador do Paris Saint-Germain resolveu responder as críticas que sofreu por parte dos torcedores, em entrevista ao programa Esporte Espetacular. O jogador que virou piada nas redes sociais, disse que as críticas foram “exageradas”, não somente para ele mas para o até então companheiro de Seleção, o volante Fernandinho.

“Acho que foi uma culpa exagerada para mim. Só que eu sabia, e foi assim ao longo da minha carreira, né? Sei que, quando o Brasil perde, a maioria do peso vem totalmente nas minhas costas. Acho que o exagero foi muito grande não só comigo, com o Fernandinho também. Ele é outro cara que foi recriminado de uma forma que eu... Que não dá para entender, sabe?”, desabafou.

Com atuações abaixo do esperado, Ney pouco pode fazer para evitar a eliminação do Brasil, nas quartas de final, para a Bélgica. O camisa 10 da Seleção que recupera de uma lesão no pé direito está prestes a completar 10 anos de carreira profissional.