Neymar reviu Copa para evitar fama de "cai-cai" e se derrete para Messi

Atacante do Paris Saint-Germain ganhou fama de "cai-cai" durante a Copa do Mundo 2018 e reviu lances para evitá-la. Ele ainda elogia Messi

Neymar concedeu entrevista ao Esporte Espetacular e abordou um tema polêmico: a fama de cai-caia que carregou durante a Copa do Mundo 2018, na Rússia. O jogador revela que reviu os jogos da seleção brasileira a fim de melhorar a postura. Ele comenta ainda que Lionel Messi foi fundamental para a sua adaptação ao Barça.

Perguntado sobre a fama que ganhou durante o torneio ocorrido no verão europeu de 2018, o brasileiro do Paris Saint-Germain falou:

Mais artigos abaixo

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now

"Depois que começou essa história do cai-cai, primeiro, você para para analisar tudo. Eu peguei e comecei a ver todos os lances meus da Copa do Mundo. Eu me perguntei: será que realmente estou simulando?", indagou

A cada entrevista concedida, Lionel Messi pede que o amigo brasileiro volte ao Camp Nou. Os pedidos do argentino são tratados com dificuldade pelo camisa 10 do PSG.

"É difícil, sendo sincero. É muito difícil. Porque o Leo foi um cara muito especial para mim no Barcelona. Eu conto essa história para todo mundo. No momento que mais precisei de um suporte, o homem do time, o melhor do mundo me deu a mão e falou: "venha cá, você tem que ser feliz, como você era no Santos. Estou aqui para te ajudar". Foi muito importante para mim", concluiu.