Neymar “respeita” Rivaldo e só comemora artilharia na Champions League após o 32º gol

O craque do PSG estava igualado com o pentacampeão, ambos com 31 tentos na competição europeia, e superou o ex-jogador na terça (11)

Autor do segundo gol do PSG na goleada por 4 a 1 sobre o Estrela Vermelha, na última terça-feira (11), que garantiu a presença dos franceses nas oitavas de final da Champions League, Neymar foi às redes sociais nesta quarta (12) comemorar o feito de ser o maior goleador brasileiro na principal competição europeia de clubes: 32 tentos em seu nome.

“Feliz por estar fazendo história levando o nome do meu país. Admiração e respeito por todos os brasileiros que fizeram e continuam fazendo suas histórias”, escreveu.

A comemoração, entretanto, levanta uma curiosidade. Afinal de contas, no último dia 28 de novembro, quando balançou as redes do Liverpool, Neymar chegou a 31 gols e foi apontado como máximo artilheiro tupiniquim na Champions. Entretanto, Ney não era o único: Rivaldo também havia estufado os barbantes 31 vezes no certame. A diferença é que quatro destes gols foram feitos na fase de qualificação.

Neymar surpasses Kaká to become the all-time leading Brazilian goalscorer in the #UCL in his 52nd game pic.twitter.com/IpimPa3L5V — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 28 de novembro de 2018

Quando homenageou o feito de Neymar nas redes sociais, ainda no final de novembro, a própria UEFA “tirou” os quatro gols de Rivaldo. Entretanto, no somatório geral encontrado dentro do site da entidade o pentacampeão estava lado a lado do atual camisa 10 do PSG. O próprio ex-jogador fez questão de deixar isso claro em postagem em sua conta de Instagram.

“Parabéns Neymar Jr. por chegar a marca de 31 gols na Champions League. Fico feliz que 4 gols que marquei nas classificações da Champions tenham sido contabilizados pela UEFA. Com isso hoje se igualou a mim. Que Deus abençoe muito sua vida e que muitos outros gols possam vir. Meu desejo é que um dia você possa ser o melhor do mundo pelo grande talento que você tem”, escreveu na ocasião, mostrando a imagem oficial da UEFA.

Embora tenha chegado bem rápido à marca individual de gols na Champions League, Neymar soube esperar o tempo necessário para comemorar de verdade: com 32 gols, é, isolado, o maior goleador brasuca da competição e fez um golaço extracampo ao não ter se adiantado a celebrar antes da hora.