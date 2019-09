Neymar reserva da seleção é evento raro: relembre as outras vezes!

O grande craque do Brasil raramente não esteve entre os titulares, mas contra o Peru começa no banco

Neymar não foi escalado entre os titulares da seleção brasileira para o amistoso contra o , na madrugada de terça para quarta-feira (11). É algo raríssimo na carreira do camisa 10 em sua história com a equipe nacional.

Ao longo de seus 98 jogos anteriores, Neymar não esteve no onze inicial somente em quatro ocasiões. A última delas foi no amistoso contra a , um dos últimos compromissos do antes da estreia na em 2018. Na ocasião, contudo, como o camisa 10 voltava de uma grave lesão, foi poupado dos minutos iniciais até entrar no segundo tempo – e fazer o segundo gol naquela vitória por 2 a 0.

O ano de 2015 marcou as outras três ocasiões em que Neymar começou no banco de reservas, ainda sob o comando de Dunga. A primeira delas foi contra Honduras, em junho, no Beira Rio. O craque teve seu nome gritado desde os primeiros minutos, mas os torcedores lá presentes só puderam comemorar a sua entrada no segundo tempo. Quem fez o gol da vitória magra, por 1 a 0, foi Roberto Firmino.

A segunda ocasião foi em setembro, quando já vinha de cumprir suspensão pela expulsão contra a , na daquele 2015. Quando Neymar saiu do banco de reservas, Hulk já havia feito o único gol daquele duelo e, após o jogo, o craque do Brasil deixou claro que não gostava de ficar no banco.

“É uma coisa que eu não estou acostumado não, e nem quero me acostumar. O meu negócio é jogar. Eu trabalho para estar em campo entre os titulares”, afirmou para a ESPN Brasil na ocasião. A melhor lembrança de Neymar em um jogo no qual começou no banco de reservas da seleção foi a goleada por 4 a 1 sobre os , também em setembro: Neymar entrou na segunda etapa, fez um gol de pênalti e ajudou a equipe em uma vitória por 4 a 1.

Contra os peruanos, será a quinta ocasião em que Ney iniciará fora dos onze iniciais. Ainda sem o melhor ritmo de jogo, já que ficou afastado das atividades principais do enquanto esperava para ver o que seria do seu futuro na janela de transferências, o camisa 10 foi titular no amistoso contra a Colômbia e fez um dos gols no triunfo por 2 a 0 – e seu desempenho agradou Tite.