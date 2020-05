Neymar relembra golaço após chapéu pelo Barcelona e ouve pedidos de 'volta, craque'

Um dos perfis do craque brincou com o golaço aplicado sobre o Villarreal, ainda pelo Barça, e o comparou ao personagem de Alice no país das maravilhas

A quarentena imposta pelo novo coronavírus tem obrigado muita gente a usar o lado criativo para promover a si mesmo. Um exemplo disso é um dos perfis oficiais de Neymar, que postou uma brincadeira com um dos mais marcantes gols do atacante brasileiro pelo . Na partida contra o , em 08 de novembro de 2015, Neymar aplicou um chapéu no defensor e chutou forte para estufar as redes.

Na brincadeira feita pelo perfil do site do brasileiro, ele virou o "Chapeleiro Maluco", um dos principais personagens da adaptação cinematográfica de "Alice no país das maravilhas".

Relembre o clássico do cinema 'Alice no País das Maravilhas' em uma versão futebolística estrelada por @neymarjr em "O Chapeleiro Maluco". 🎩😜 "Um magnífico gol em Barcelona 3 x 0 Villarreal"#neymar #neymarjr #njrpictures 🎞🍿 pic.twitter.com/DrkQgWlseH — Neymar Jr. Site (@NeymarJrSite) May 23, 2020

O gol ainda hoje é visto por muitos como um dos mais bonitos da carreira de Neymar e da sua passagem pelo Barça. E esse período na equipe catalã parece deixar saudades em vários torcedores.

Muitos fãs de Neymar e do Barça inundaram essa postagem para pedir o retorno do camisa 10 à equipe blaugrana. São várias manifestações, em diversos idiomas, o que só prova o alcance global que Neymar conseguiu com seu futebol e com as intensas ações de marketing envolvendo sua figura.

"Bem vindo ao Barça, tua casa"

Welcome to barca tu hogar — Ganadormessi (@ganadormessi) May 23, 2020

"Viva Barça, te esperamos aqui, craque"

Visca barca, aquí te esperamos crack — Damian Carrero Rodríguez (@DamianCarreroR2) May 24, 2020

"Volte para Barcelona! Futebol é Alegria, Alegria, Felicidade. Volte para refazer a história. Nós te amamos""Volte, papai"