Neymar recebe nota 2,5 de jornal e é o pior avaliado em derrota do PSG

Brasileiro pouco produziu em campo e foi substituído enquanto o time de Paris já perdia o jogo

O domingo não começou feliz para os torcedores do PSG. Isso porque o time da capital francesa perdeu seu primeiro jogo na Ligue 1 para o Rennes, por 2 a 0. Quem esperava uma partida inspirada do 'quarteto mágico' formado por Messi, Neymar, Mbappé e Di María se frustrou. E o destaque negativo, de acordo com alguns jornais franceses, foi o brasileiro Neymar.

O periódico francês Le Parisien atribuiu notas para cada jogador das equipes e a nota mais baixa do duelo ficou para Neymar, que foi taxado com um 2,5. O jornal explicou parte dos motivos que levaram a uma nota tão baixa.

"Seu pior desempenho da temporada. Com 22 bolas perdidas nas 82 em que tocou até a sua substituição por Icardi, o ex-Barcelona perdeu bolas em todos os lugares", escreveu o veículo de comunicação. Para se ter uma ideia, a nota mais alta para o time do PSG foi para Messi, que recebeu nota 5. Mbappé, por sua vez, foi avaliado com nota 4.

A derrota do PSG foi o primeiro revés do time no campeonato francês e também a primeira derrota de Messi em seu novo clube. Mesmo com o resultado negativo, o time comandado por Mauricio Pochettino soma 24 pontos em nove rodadas e é líder isolado do certame, sem chances de ser ultrapassado nessa rodada.

Após o fim dos jogos desse domingo (3), os clubes ficam quase duas semanas sem jogar por conta da Data Fifa com as seleções. O próximo compromisso do PSG será dentro de casa, no Parque dos Príncipes, quando enfrenta o Angers, em 15 de outubro, pela Ligue 1.