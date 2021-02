Neymar rebate críticas de 'imaturo' e questiona: "quem não gosta de festas?"

Estilo de vida do jogador é motivo de críticas constantes, mas o próprio atacante afirma que "nunca deixará de festejar"

Um dos temas recorrentes das polêmicas envolvendo Neymar são as festas e baladas promovidas e frequentadas pelo jogador. Chamado muitas vezes de imaturo por seus críticos, o brasileiro afirma que não deixará de se divertir sempre que possível.

"Quem não gosta de festas? Todo mundo gosta de se divertir", disse o brasileiro ao canal francês LCI. "Eu sei quando posso ir, quando posso fazer isso e quando não posso. Ao contrário do que a galera pensa, que eu sou imaturo, que eu não sei o que eu faço".

As recentes festas promovidas pelo jogador causaram muita polêmica. No último réveillon, foi divulgado que o jogador receberia 500 convidados em sua mansão em Mangaratiba. O evento foi criticado por causar uma grande aglomeração em plena pandemia.

A comemoração de seu aniversário em 2020 também foi alvo motivo de críticas. Thomas Tuchel, treinador do PSG na época, reclamou da realização do evento e chegou a dizer que a festa era "uma distração".

Mesmo com todas as críticas ao estilo de vida, Neymar afirma que as festas o ajudam a se manter no melhor nível possível.

“Estou no futebol há vários anos, se você ficar 100% com a cabeça focada em só jogar futebol, do meu modo de pensar, você acaba explodindo. É o meu momento de relaxar, de ficar tranquilo... Eu nunca vou deixar de fazer”, concluiu.

Perto de renovar com o PSG, clube que defende desde 2017, o brasileiro faz parte dos planos de Maurício Pochettino para as próximas temporadas, como o próprio argentino afirmou.