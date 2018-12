Neymar quer voltar ao Barcelona na próxima temporada, diz jornal

Craque brasileiro, porém, não quer entrar em confronto com o PSG

Neymar deseja voltar a jogar com a camisa do Barcelona na próxima temporada, de acordo com o jornal As, da Espanha. O craque brasileiro, contudo, não quer entrar em confronto com o Paris Saint-Germain para não ficar em situação ruim com o clube parisiense.

Ainda segundo a publicação, Neymar tem um contrato que não prevê uma cláusula de saída na próxima temporada. Já em 2020, o valor é de 160 milhões de euros (cerca de R$ 710 milhões).

A questão relacionada ao fair play financeiro, que está fazendo o PSG ser investigado pela Uefa, pode ajudar Neymar a deixar o clube francês, que desembolsou aproximadamente 220 milhões de euros (quase um bilhão de reais) para contratá-lo. em agosto de 2017.