Neymar precisa de um time que jogue para ele, afirma ex-técnico do PSG

Unai Emery enche a bola do craque brasileiro e dispara sobre eliminação contra o Barcelona em 2017: não aconteceria se houvesse VAR

Unai Emery, ex-treinador do , falou a revista France Football sobre o seu período na equipe da capital francesa. Entre os assuntos comentados, ele falou sobre como foi comandar uma equipe com Neymar.

"Com um jogador tão extraordinário, você não pode dizer a ele que já temos um time definido e que ele terá que se adaptar. Você precisa formar um time para ele. Apesar da opinião popular, é fácil treinar com um time Neymar. Ele adora futebol e tem grande coração", disse Emery.

O ex-treinador também diz acreditar que o camisa 10 do PSG pode ser o melhor do mundo: "Ele ainda tem a oportunidade de se tornar o número um. Depois será Mbappé".

Emery também aproveitou para falar sobre uma das maiores manchas da sua carreira: a eliminação por 6 a 1 para o na Liga dos Campeões de 2017. "No meu primeiro ano, fizemos uma partida de ida em um nível muito alto (4 a 0, nas oitavas de final). Na volta, eles nos eliminaram porque o VAR ainda não existia. Fomos eliminados por erros claros da arbitragem".

Perguntado sobre a polêmica com Thiago Silva, Emery afirmou que queria extrair mais do brasileiro, que não aceitou as mudanças propostas pelo treinador. A entrevista completa será divulgada nesta terça-feira, 11 de fevereiro, data do lançamento da edição.