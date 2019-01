Neymar posta mensagem em rede social e demonstra otimismo no tratamento de lesão

Jogador sofreu uma lesão na região do metatarso do pé direito e escreveu que continuará lutando para se recuperar

Neymar Jr fez uma postagem em sua rede social mostrando otimismo na recuperação da lesão sofrida no metatarso do pé direito na partida do PSG contra o Strasbourg. Com uma metáfora sobre filmes de super heróis e com as muletas à mostra, o brasileiro mostrou otimismo com o futuro.

(Foto: Reprodução/Instagram/Neymar Jr)

"Típico filme de Super-Herói...Começo parece que vai dar tudo errado né, aí vem o final e nos mostra que lutar por seus objetivos, vem a vitória", escreveu o camisa 10 do clube francês.

Neymar fará o que o clube chamou de "tratamento conservador", sem necessidade de cirurgia. Mesmo assim, o jogador brasileiro ficará cerca de 10 semanas sem poder atuar.

Por isso, o atleta perderá as duas partidas do PSG contra o Manchester United pela Champions League, e, caso o clube francês triunfe sobre os ingleses, deve perder os jogos das quartas de final também.

A lesão sofrida contra o Strasbourg é muito parecida com aquela de fevereiro de 2018 que quase o tirou da Copa do Mundo. Entretanto, a gravidade do problema é menor do que a do ano passado.