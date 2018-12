Neymar posa ao lado de Ganso e André e pergunta se santistas ficaram saudosistas

Juntos, os três conquistaram a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-americana juntos

O Santos teve um ano inconstante e decepcionante em 2018, mas já se anima e ganha esperança para 2019 com a chegada de Jorge Sampaoli. No entanto, enquanto sonham com o futuro, os santistas lembram com carinho do passado, e ganharam mais um motivo para ter nostalgia nesta sexta-feira (14).

Isso porque Neymar publicou uma foto ao lado dos amigos Paulo Henrique Ganso e André no Instagram. Os três formaram um trio de muito sucesso no Peixe no início desta década.

Com a visão de jogo, a classe, a técnica e os passes de Ganso no auge, os dribles, o talento, as grandes jogadas e os golaços de Neymar, e André em grande fase marcando vários gols, o Santos ganhou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, em 2010, e a Recopa Sul-americana, em 2012, com o trio.

Neymar e Ganso ainda ganharam o Paulistão, em 2011 e 2012, e a Libertadores, em 2011, pelo Peixe, enquanto André estava fora do clube.

Os três, porém, seguiram rumos bem diferentes nas carreiras. Neymar se tornou um dos melhores jogadores do mundo e estrela mundial, ganhou vários títulos, se consolidou como grande craque da Seleção e, depois de ter muito sucesso no Barcelona, se transferiu para o PSG por 222 milhões de euros, se tornando o jogador mais caro da história do futebol.

Ganso, por outro lado, nunca foi tudo o que dele se esperava. Após uma saída polêmica do Santos, ele teve altos e baixos no São Paulo, alguns momentos de muito brilho e foi para o Sevilla, onde não conseguiu sucesso e, curiosamente, foi treinado por Sampaoli durante um período. Hoje, ele atua no modesto Amiens, da França, e sonha com um retorno ao Brasil.

André, por sua vez, rodou por vários clubes do Brasil e do exterior, tendo altos e baixos, mas nunca momentos espetaculares como os vividos no Santos, no início da carreira. Atualmente, é atacante do Grêmio.