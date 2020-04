Neymar pode voltar à França quando quiser sem ter problemas com quarentena

Jogadores do PSG que não estão na França, como Cavani, Icardi, Neymar e Navas, podem retornar a Paris antes do fim do período de confinamento

Com a paralisação do futebol francês e europeu, de maneira geral, por conta da pandemia do novo coronavírus, alguns jogadores optaram por passar esse período de confinamento em seus países de origem. Esse foi o caso de alguns jogadores do , como Neymar e Thiago Silva, que retornaram ao e Keylor Navas, que está na com sua esposa e seus filhos.

Na , especificamente, Emmanuel Macron, presidente do país, prorrogou o isolamento social até, pelo menos, o dia 11 de maio. A partir disso, segundo informações divulgadas pelo Le Parisien e confirmadas pela Goal, paraque os jogadores retornem à França, devem atender a três condições: ter uma justificativa para residir no país, ter um comprovante de residência válido em território francês e encontrar um avião capaz de realizar a viagem.

Assim, atendendo a essas condições, os jogadores do PSG poderão retornar a Paris mesmo antes do fim do isolamento, no dia 11 de maio - data que pode ser prorrogada mais uma vez, caso o governo ache necessário.

Neymar, que está confinado e mantendo a forma física em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com alguns de seus amigos, atende às duas primeiras condições. Com isso, a única questão pendente seria encontrar um voo para a França, o que pode ser rapidamente resolvido pelo craque brasileiro recorrendo a uma empresa privada de aviação.

Foi o que Keylor Navas fez para retornar à Costa Rica no final de março, pela quantia de 180 mil euros. O costarriquenho, Edinson Cavani e Mauro Icardi estão na mesma situação de Neymar e podem retornar a qualquer momento. Já a situação de Thiago Silva é um pouco diferente. O zagueiro possui dupla nacionalidade e, portanto, não atende a tais regras.

Caso os jogadores retornem à França antes do dia 11 de maio, não terão de ficar em quarentena, mas deverão respeitar o confinamento como todo o restante da população francesa.

Enquanto a não retorna, o PSG segue com várias indefinições. Além das questões mais óbvias, relacionadas ao novo coronavírus, diversos jogadores estão em fim de contrato e podem deixar o clube. Isso sem contar Neymar, que é constantemente especulado para retornar ao Barcelona.