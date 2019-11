Neymar pode atrapalhar Ansu Fati e jovens? Diretor da base do Barcelona, Kluivert teme que sim

Kluivert, ex-jogador e atual dirigente do Barcelona, fala sobre uma possível volta de Neymar ao Camp Nou e crê que brasileiro atrapalharia jovens

Muito presente na mídia no momento, o diretor de base do , Patrick Kluivert, voltou a falar na Catalunha, desta vez no programa Tu Diràs da rádio RAC1. Obviamente, ele foi questionado sobre a possível transferência de Neymar, que está ganhando força na após as declarações de Eric Abidal, dirigente do Barcelona.

Patrick Kluivert tem dúvidas sobre os benefícios dessa transferência e teme que o retorno da estrela brasileira restrinja os jogadores de La Masia, a base do Barça.

"Você nunca sabe, mas como você viu, não é fácil [recrutar jogadores]. Por duas razões, o , e também, quando você recruta Neymar, freia alguns jogadores que já estão presentes no clube. Esta é uma decisão que deve ser tomada internamente. Se você o recruta, ele é um grande jogador, mas Ansu Fati, que desempenha o mesmo papel, você o freia. Ou outros jogadores", declarou.

"O que queremos fazer? É isso que temos que nos perguntar. Queremos Neymar, queremos jovens jogadores, ou queremos ambos?", indagou o holandês.

Patrick Kluivert relembrou o motivo pelo qual o buscou Neymar há duas temporadas. O ex-jogador cita a do Catar, em 2022, como um dos motivos para a contratação do craque brasileiro.

"O presidente do também contratou Neymar para a Copa do Mundo do Catar. Não é fácil buscá-lo neste cenário pelas mesmas duas razões: da Copa do Mundo e também porque, se você contrata Neymar, cria dificuldades na evolução de alguns jogadores que estão agora no clube. Você precisa pensar bem internamente", concluiu.

Para finalizar, ele falou sobre o compatriota Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa que possui uma cláusula especial para liberá-lo em caso de proposta do Barça.

"Koeman é um treinador muito bom, ele está fazendo um bom trabalho com a equipe holandesa. Depois da Europcopa, eu não sei. Mas não está certo falar de um treinador enquanto Valverde está no clube", concluiu.