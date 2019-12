Neymar "perde" para Gabigol, B. Henrique e Cebolinha em eleição da revista World Soccer

Jogador do Paris Saint-Germain ficou à frente dos brasileiros Daniel Alvese Lucas Moura

A revista World Soccer realizou mais uma votação de melhores do mundo e Neymar, jogador do , ficou atrás de Cebolinha, do , Alisson, do , e Bruno Henrique e Gabigol, do .

A eleição é promovida desde 1982, e o vencedor deste ano foi Lionel Messi. O hermano ganhou o troféu pela sexta vez e igualou-se a Cristiano Ronaldo. Neymar ficou em 44º lugar, empatado com Fabinho, do Liverpool, enquanto a dupla flamenguista Bruno Henrique e Gabigol ocupou as 30ª e 33ª colocações, respectivamente. Cebolinha assegurou a 25ª posição.

Alisson foi o brasileiro com melhor colocação no ranking, o arqueiro do Liverpool ficou em sétimo logo atrás do companheiro de clube Salah, em sexto.

Confira a lista e colocação dos brasileiros na eleição da World Soccer: