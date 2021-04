Neymar pega gancho de três jogos por expulsão diante do Lille

O brasileiro se envolveu em confusão com Tiago Djaló e acabou expulso pelo árbitro nos minutos finais

Más notícias para Neymar no Campeonato Francês: enquanto entra em campo tentando a classificação do PSG para as semifinais da Liga dos Campeões, o jogador foi suspenso por três partidas pelo Comitê Disciplinar da Ligue 1 e ficará de fora da competição até o início do mês de maio.

O brasileiro foi expulso após se desentender com Tiago Djaló, zagueiro do Lille, em derrota do Paris Saint-Germain neste último sábado (3). Após levar o primeiro amarelo por reclamação, o atleta levou outra falta de Djaló, se irritou e partiu pra cima do defensor, já na reta final da partida, e acabou expulso pela 11ª vez em sua carreira.

Após a expulsão dentro de campo, Neymar ainda procurou o zagueiro português para continuar a discussão na ida para os vestiários. Assim, a postura do jogador teria ficado novamente em xeque após mais uma derrocada em um momento importante do jogo e do campeonato - com a derrota, o PSG perdeu a liderança da Ligue 1 para o Lille.

Assim, em reunião do Comitê Disciplinar da Ligue 1, o mesmo que absolveu Álvaro González no início da temporada após acusação de racismo do brasileiro, ficou decretado que Neymar pegará três jogos de gancho após a expulsão.

Neymar, então, ficará de fora dos duelos do PSG diante de Strasbourg, Saint-Étienne e Metz, fundamentais para que a equipe francesa consiga recuperar a liderança da competição.

Após anos consecutivos de dominância do Paris Saint-Germain, o Campeonato Francês vem vivendo sua temporada mais consecutiva nos últimos tempos: Lille (66 pontos), PSG (63 pontos), Monaco (62 pontos) e Lyon (61 pontos), com sete jogos a serem disputarem, ainda estão vivos na briga pelo título. Hoje, qualquer uma das equipes pode sair com o troféu ou ficar de fora da Liga dos Campeões da Europa - já que só os três primeiros se classificam.

Já sem Neymar, o PSG volta aos gramados pela Ligue 1 neste sábado (10), às 12h (de Brasília), diante do Strasbourg.