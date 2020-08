Neymar parabeniza Bayern errado, e até o Leverkusen entra na brincadeira

Camisa 10 do PSG erra nome do time alemão campeão da Liga dos Campeões e Bayer tira sarro: "estou de férias jogando FIFA"

Pouco depois da final da Liga dos Campeões, Neymar se manifestou nas redes sociais. Ele agradeceu o apoio dos torcedores e fãs e "parabenizou" o time errado. O camisa 10 do fez uma pequena confusão entre o de Munique, campeão da , e o , time da .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN!

Em sua conta oficial no Twitter, Neymar escreveu: "Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês e parabéns ao Bayer".

Mais times

O erro do jogador não passou desapercebido pelo time de Leverkusen, que entrou na brincadeira. O perfil em inglês do time alemão retuitou a mensagem de Neymar com um emoji pensativo.

Mais artigos abaixo

Já o perfil em espanhol respondeu o jogador. "Obrigado, Neymar! Não sei por que você me dá os parabéns se estou de férias jogando FIFA... mas obrigado", brincou o perfil.

Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌



No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020

Neymar não teve uma grande participação na final da Liga dos Campeões. Foram 57 toques na bola, com 22 passes tentados e 13 certos. O brasileiro finalizou apenas uma vez e foi parado por Manuel Neuer.

O vice-campeonato no torneio europeu pode pesar contra o brasileiro na escolha da Fifa para o The Best, o melhor do mundo em 2020. Robert Lewandowski, atacante do Bayern, é um forte concorrente ao prêmio depois de anotar 55 gols em 47 jogos na temporada 2019/20.