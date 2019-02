Neymar pai volta a negar contato com Barcelona: "Só duas pessoas falam por ele"

Empresário disse ainda ser "impossível" o filho enfrentar o Manchester United no jogo de volta das oitavas da Champions

Neymar pai deu entrevista ao canal Telefoot e aproveitou a ocasião para negar que tenha entrado em contato com o Barcelona para negociar um possível retorno do filho ao clube.

"Neymar está muito feliz em Paris, apesar da lesão. Há duas pessoas que falam por Neymar: ele e eu não falamos em nenhum momento", disse o pai do atacante do PSG.

"Alguém já ouviu alguma vez de nós a respeito de um possível retorno ao Barcelona?", indagou.

"É impossível deixar um jogadore como ele fora dos rumores. Não houve ligação com o Barcelona, está errado. O presente está em Paris, o futuro esá em Paris. É difícil falar sobre o futuro porque no futebol ele pode mudar a qualquer momento", completou.

(Foto: Getty Images)

Pai e empresário de Neymar, ele se mostrou pessimista sobre a possibilidade do craque do PSG enfrentar o Manchester United pelo segundo jogo das oitavas de final da Champions League, no dia 6 de março.

"Por enquanto, Neymar está lesionado", disse.

"É complicado e incomoda aqueles que amam o futebol e gostam de vê-lo jogar. O protocolo é de no mínimo 10 semanas. Para voltar contra o Manchester United é impossível", concluiu.